Manita al Livorno, il Crotone torna in serie A (Di sabato 25 luglio 2020) Dopo il Benevento anche il Crotone centra la promozione in serie A. Nella 35esima giornata di serie B, i calabresi vincono 5-1 sul campo del Livorno e stacca il biglietto per la serie A con due turni di anticipo grazie al pareggio dello Spezia (0-0) sul campo della Cremonese. I padroni di casa si portano in vantaggio con Trovato, ma gli ospiti li raggiungono con Zanellato, poi li sorpassano con una doppietta di Simy e i gol di Gerbo e Molina. Per il calabresi ritorno nella massima serie dopo sole due stagioni. Leggi su ilfogliettone

