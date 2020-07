Manifestazioni all’aperto, scatta l’obbligo di mascherina: l’ordinanza di Mastella (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Obbligo di mascherina nei luoghi pubblici della movida, ma anche all’aperto in occasione delle Manifestazioni di spettacolo e di intrattenimento, in programma in città nei prossimi giorni e mesi a venire, e dove non è possibile garantire il distanziamento. E’ l’ordinanza firmata in mattinata dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e parte dalla necessità di proteggersi ancora dal possibile contagio da coronavirus. Le disposizioni entrano in vigore dalla data odierna e fino “alla loro revoca o modifica da adottarsi con Ordinanza Sindacale – si legge nel documento di Palazzo Mosti – in relazione all’andamento della curva epidemiologica e dei comportamenti individuali”. “La cittadinanza, in chiave ... Leggi su anteprima24

