Manifest 2, Ultima Puntata: Il Maggiore Perde la Vita! (Di venerdì 24 luglio 2020) Manifest 2, trama Ultima Puntata: il Maggiore Perde la vita per mano di Saanvi, facendo una rivelazione. Nel frattempo succede qualcosa di inaspettato anche per Zeke… La seconda stagione di Manifest è arrivata alla sua Ultima Puntata. Nonostante questo, il mistero del volo 828 non si sta per chiarire e le difficoltà sono ancora moltissime per i passeggeri. Anche per quanto riguarda il Maggiore, però, sta per accadere qualcosa di inaspettato. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Manifest 2: dove eravamo rimasti Grace ed Eden sopravvivono al parco. Ben e TJ vengono portati alla stazione da una chiamata, dove trovano un uomo che sta per togliersi la vita. ... Leggi su uominiedonnenews

Già rinnovata per la terza stagione, Manifest 2 arriva al capolinea con la quinta e ultima puntata e gli episodi 12 e 13 a partire dalle ore 00.15 circa in poi. Dopo i primi due appuntamenti trasmessi ...

Manifest 2 tolto dalla prima serata del venerdì (qui per approfondire) dopo le due puntate di mercoledì 22 andate in onda anche in orari improbabili, rimane anche al venerdì sempre in seconda serata d ...

