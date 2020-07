Mandorle pugliesi, -90 per cento del prodotto Coldiretti Puglia: a causa delle gelate di msrzo (Di venerdì 24 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Tempi magri per la campagna delle Mandorle in Puglia, dove a pochi giorni dall’inizio del raccolto sugli alberi manca il 90% percento del prodotto a causa delle gelate del marzo scorso e delle successive ondate improvvise di maltempo. “L’annata 2020 sarà da dimenticare per le Mandorle pugliesi, con una manciata di prodotto da raccogliere rispetto alle medie storiche, a causa delle gelate del 24 e 25 marzo scorsi per cui abbiamo attivato tutte le procedure per le immediate verifiche in campo e la declaratoria di stato di ... Leggi su noinotizie

Tempi magri per la campagna delle mandorle in Puglia, dove a pochi giorni dall’inizio del raccolto sugli alberi manca il 90% percento del prodotto a causa delle gelate del marzo scorso e delle ...

