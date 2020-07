Manchester City, Guardiola: “Con il Real Madrid servirà una gara eccezionale” (Di venerdì 24 luglio 2020) Pep Guardiola ha recentemente illustrato un suo giudizio sulla stagione del Manchester City, viziata dalla mancata conquista della Premier League, ma potenzialmente stellare per un potenziale ottimo percorso in Champions League. Di seguito le parole d’esordio del tecnico spagnolo, rilasciate ai microfoni dei media britannici e riguardanti in rendimento del City in campionato: “Se avessimo vinto tutte le partite 1-0, saremmo stati campioni. Abbiamo segnato in Realtà tanti gol, ma l’obiettivo è essere migliori del nostro avversario alla fine dei 95 minuti. E se perdiamo nove, dieci partite, è impossibile vincere la Premier“. In seguito, Guardiola ha brevemente analizzato il match di Champions League contro il Real ... Leggi su sportface

