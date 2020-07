Maltempo, violentissimi temporali nella notte in Lombardia: quasi 100mm nel Milanese, grandine enorme e allagamenti [FOTO e VIDEO] (Di venerdì 24 luglio 2020) È stata una notte di violentissimi temporali in Lombardia, che hanno scaricato grandi quantità di pioggia, forti venti e grandine. Il bilancio non poteva che essere allagamenti, danni e disagi per la popolazione. Particolarmente colpite le province di Milano, Lecco, Bergamo, Varese e Como. Alle ore 9:45, tra i dati pluviometrici più importanti, segnaliamo: 98,8mm a Rovagnasco di Segrate, 87,1mm ad Abbadia Lariana, 81,5mm a Milano, 77mm a Nerviano, 75,7mm a Mandello del Lario, 75,2mm a Canegrate, 73,9mm a Inveruno, 73,2mm a Cesate, 69,6mm a Saronno, 65mm a Mozzate, Lomazzo e Mozzo, 62,2mm a Mozzanica, 59,9mm a Monza, 59,7mm a Crema, 50,5mm a Lecco. Devastanti grandinate, con chicchi anche di dimensioni molto grandi, si sono verificate in provincia di ... Leggi su meteoweb.eu

Il maltempo ha "ricoperto" di schiuma bianca Cape Town. La città sudafricana è sotto una coltre di spuma marina, creata da forti venti di burrasca che hanno colpito il mare. Venti violentissimi, onde ...

