Maltempo: Morelli (Lega), 'a Milano grave incuria ma Sala pensa alle ciclabili' (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano, 24 lug. (Adnkronos) - "Quello che sta succedendo in queste ore a Milano è frutto di una grave incuria da parte di Sala. Abbiamo presentato una mozione in Comune per sollecitare l'amministrazione a effettuare con urgenza un piano straordinario per la manutenzione delle strade, per risolvere problemi gravissimi che ha sotto il naso da anni, quali buche e scarichi pluviali che non vengono puliti, strade abbandonate". Lo afferma Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino. "Nonostante tutto, le promesse del Pd da 10 anni a questa parte si sono risolte nei tombini-geyser e le priorità di Sala restano le piste ciclabili, per le quali non ha perso tempo a convertire le ... Leggi su iltempo

Maltempo: Morelli (Lega), 'a Milano grave incuria ma Sala pensa alle ciclabili'

