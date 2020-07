Maltempo Milano, segnalati primi allagamenti: i dettagli (Di venerdì 24 luglio 2020) Torna il Maltempo a Milano e su tutto il Nord Italia. segnalati i primi allagamenti in strade e sottopassi nella città meneghina. Il Maltempo torna a colpire l’Italia, con le prime piogge e temporali che in questo momento stanno colpendo tutto il Nord Italia. Infatti il nuovo vortice ciclonico sta spazzando via la bolla anticiclonica … L'articolo Maltempo Milano, segnalati primi allagamenti: i dettagli proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

