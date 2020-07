Maltempo Milano 24 luglio 2020, esondato fiume Seveso: video e foto impressionanti (Di venerdì 24 luglio 2020) Maltempo Milano 24 luglio 2020. Un forte temporale si è abbattuto dall’alba in città. Ai vigili del fuoco sono giunte diverse telefonate per sottopassi invasi dall’acqua e altri allagamenti, nello specifico nella zona Nord, tra Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. Alle 7,00 di oggi, venerdì 24 luglio, è esondato il Seveso: acqua e fango, secondo la polizia locale, hanno raggiunto viale Fulvio Testi e Ca’ Granda. La protezione civile era già in allerta: la pioggia, infatti, ha iniziato a cadere copiosa nel capoluogo lombardo e dintorni intorno alle 5 del mattino. Alle 6.20 l’esondazione era quasi sicura: «Temporali molto forti in Brianza a a Milano. Per ora ... Leggi su urbanpost

SkyTG24 : Maltempo, bomba d'acqua su #Milano: allagamenti - repubblica : Maltempo, bomba d'acqua su Milano, allagamenti nei quartieri a Nord [aggiornamento delle 07:28] - Corriere : Maltempo, bomba d’acqua su Milano: paura per i sottopassi allagati e chiamate ai vigili - follettin89 : RT @RepubblicaTv: Maltempo, bomba d'acqua a Milano: allagamenti e disagi in città: Un violento temporale ha colpito Milano causando disagi… - IlMontanari : Sarà la natura, sarà un fenomeno tipico estivo, ma non è possibile che ancora nel 2020 una città come #milano vada… -