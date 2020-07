Maltempo Lombardia, pioggia e grandine: danni nel Cremasco e nel Bresciano (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Maltempo che ha colpito la Lombardia ha causato diversi danni su svariati versanti. Il forte vento si è abbattuto questa mattina sulla provincia di Cremona a Spino, dove sono stati scoperchiati tetti e si sono tranciate linee della corrente elettrica. pioggia e grandine hanno causato allagamenti e danni in diversi Comuni, a partire da Crema. Proprio il Maltempo ha causato la caduta di rami sulla ferrovia e per questo sono bloccate le linee fra Soresina e Castelleone e fra Olmeneta e Brescia. Sono stati ben 44 gli interventi che i vigili del fuoco di Bergamo hanno effettuato per il Maltempo che si è abbattuto su capoluogo e provincia nella mattinata, in particolare nelle due ore tra le 6,30 e le 8,30. Alcuni tetti si sono ... Leggi su meteoweb.eu

emergenzavvf : #Maltempo, piogge e forti raffiche di vento nel Nord-Ovest, nelle ultime 24 ore squadre #vigilidelfuoco impegnate p… - DPCgov : ?? #AllertaGIALLA giovedì #23luglio in Veneto e nella Provincia Autonoma di Trento e su estesi settori di Piemonte,… - DPCgov : ??#allertaARANCIONE per temporali domani, #24luglio, in Emilia Romagna e in Lombardia. ??#allertaGIALLA in 10 regioni… - Elygabrysabry1 : RT @fabio_tiberia: #maltempo il #cazzaroverde ha già scritto che il Presidente della Regione Lombardia pensa ai migranti invece di far pu… - PasaSaviano : RT @fabio_tiberia: #maltempo il #cazzaroverde ha già scritto che il Presidente della Regione Lombardia pensa ai migranti invece di far pu… -