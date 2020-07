Maltempo Lombardia, nubifragio su Milano: esondato il Seveso. Danni all’aeroporto di Bergamo. Treni fermi nel Cremonese e nel Bresciano (Di venerdì 24 luglio 2020) Una pioggia incessante con scariche violente a partire dall’alba si è abbattuta sulla città di Milano. Come spesso avviene per gli eventi estremi il fiume Seveso è esondato. Il nubifragio ha creato problemi di circolazione nella zona Nord est, nella zona di viale Zara, Niguarda e viale Sarca. Diversi gli allagamenti registrati, anche in altre parti della città e Legnano. Molte le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi invasi dall’acqua e altri allagamenti, anche a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. Monitorato il Lambro. La circolazione dei Treni è bloccata fra le stazioni di Milano Bovisa e Cadorna a causa di Danni creati dal Maltempo all’infrastruttura all’altezza di ... Leggi su ilfattoquotidiano

