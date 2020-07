Maltempo in Lombardia, strade allagate a Milano e provincia | VIDEO (Di venerdì 24 luglio 2020) Il nubifragio era annunciato e dalle prime ore del giorno si stanno riscontrando già molte difficoltà in Lombardia. strade invase dall’acqua, mezzi bloccati sotto le gallerie per via degli allagamenti. La bomba d’acqua a Milano è arrivata, come indicato ieri dalla Protezione Civile, poco dopo l’alba e ha già provocato tantissimi disagi, soprattutto per chi è in strada per andare a lavoro. Le immagini che arrivano dai social mostrano una situazione che, purtroppo, abbiamo già visto nei mesi scorsi. E ora, come spesso accade, sale l’allerta per i fiumi Seveso e Lambro. LEGGI ANCHE > La notizia degli allagamenti in Veneto che non compare sui profili social di Salvini Le zone maggiormente colpite dalla bomba d’acqua a Milano sono quelle a Nord ... Leggi su giornalettismo

emergenzavvf : #Maltempo, piogge e forti raffiche di vento nel Nord-Ovest, nelle ultime 24 ore squadre #vigilidelfuoco impegnate p… - DPCgov : ?? #AllertaGIALLA giovedì #23luglio in Veneto e nella Provincia Autonoma di Trento e su estesi settori di Piemonte,… - DPCgov : ??#allertaARANCIONE per temporali domani, #24luglio, in Emilia Romagna e in Lombardia. ??#allertaGIALLA in 10 regioni… - Bassi10Bassi : RT @LuceverdeRadio: ??#Maltempo #Temporali #Allagamenti Autostrade - A4 Milano Venezia Coda tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni > Venezia… - KeyNewsCom : RT @LuceverdeRadio: #Maltempo #ProtezioneCivile Allerta Arancione per RISCHIO TEMPORALI su Emilia- Romagna e Lombardia. ?? -