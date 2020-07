Maltempo, Gruppo Cap: "Da Recovery Fund è opportunità per sicurezza idraulica" (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma, 24 lug. - (Adnkronos) - "Il Recovery Fund è un'opportunità formidabile per mettere in sicurezza idraulica i comuni, ma anche l'intero Paese". Lo dichiara Alessandro Russo, presidente di Gruppo Cap e vicepresidente di Utilitalia in merito al nubifragio avvenuto nelle prime ore della mattinata odierna a Milano e nei Comuni della Città metropolitana. In seguito al Maltempo, il funzionamento dell'impianto del depuratore di Bresso si è interrotto per circa 2 ore a causa della sospensione della corrente elettrica, dovuta al blackout provocato dall'esondazione del fiume Seveso. I tecnici di Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, sono ... Leggi su liberoquotidiano

