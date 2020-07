Maltempo: forti piogge su Milano, esonda il Seveso (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano, 24 lug. (Adnkronos) - Le forti piogge che si sono abbattute su Milano e sulla provincia nella notte e nelle prime ore della mattina hanno fatto esondare il Seveso in zona Niguarda, creando disagi alla circolazione nella zona Nord di Milano. In particolare le acque del torrente sono esondate in via Valfurva e le difficoltà per il traffico si stanno verificando in viale Zara, viale Sarca e zona Niguarda. La circolazione di alcuni tram è rallentata o è stata sospesa in alcune tratte e sostituita da autobus. I Vigili del fuoco stanno smaltendo le numerose chiamate ricevute per segnalare cantine e sottopassi allagati. Leggi su iltempo

emergenzavvf : #Maltempo, piogge e forti raffiche di vento nel Nord-Ovest, nelle ultime 24 ore squadre #vigilidelfuoco impegnate p… - discoradioIT : ?? #maltempo, allerta arancione sulla #Lombardia. In corso #temporali sparsi (come su #Milano e #Bergamo), grandinat… - StreetNews24 : Le forti piogge hanno fatto esondare il Seveso in zona Niguarda, creando disagi alla circolazione nella zona Nord d… - IlFriuli : Forti temporali nella notte, un fulmine colpisce un cavo dell'alta tensione. Disagi per l'ondata di maltempo che ha… - lauraconlange : RT @3BMeteo: #DirettaMeteo forti precipitazioni localizzate in Lombardia in questo momento #maltempo #Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo forti Torna il maltempo in Veneto: in arrivo forti temporali, dichiarato lo stato di attenzione. Oggi Treviso Maltempo in Liguria: oggi (24 luglio) allerta gialla per temporali

Fin dalle prime ore della notte bassa probailità di fenomeni forti su tutte le zone; aumento dell'instabilità dal mattino con alta probabilità di temporali forti inizialmente su B,C,E e dalla tarda ...

Maltempo: forti piogge su Milano, esonda il Seveso

Milano, 24 lug. (Adnkronos) - Le forti piogge che si sono abbattute su Milano e sulla provincia nella notte e nelle prime ore della mattina hanno fatto esondare il Seveso in zona Niguarda, creando dis ...

Fin dalle prime ore della notte bassa probailità di fenomeni forti su tutte le zone; aumento dell'instabilità dal mattino con alta probabilità di temporali forti inizialmente su B,C,E e dalla tarda ...Milano, 24 lug. (Adnkronos) - Le forti piogge che si sono abbattute su Milano e sulla provincia nella notte e nelle prime ore della mattina hanno fatto esondare il Seveso in zona Niguarda, creando dis ...