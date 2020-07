Maltempo, bomba d’acqua e allagamenti a Milano: esondato il Seveso | FOTO | VIDEO (Di venerdì 24 luglio 2020) Maltempo: bomba d’acqua e allagamenti a Milano, esonda il Seveso FOTO VIDEO Un’ondata di Maltempo si è abbattuta nella mattinata di oggi, venerdì 24 luglio 2020, sulla Lombardia e in particolare su Milano, dove si è abbattuta una vera e propria bomba d’acqua che ha provocato allagamenti e l’esondazione del fiume Seveso. Il violento nubifragio, avvenuto all’alba, ha provocato enormi disagi soprattuto nella zona Nord della città, a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. Decine le chiamate arrivate ai vigili del fuoco che da questa mattina stanno lavorando senza sosta per liberare sottopassi e altre parti della città ... Leggi su tpi

