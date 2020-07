Maltempo: allagamenti in tutta la Lombardia, a Milano 90 mm pioggia accumulata (3) (Di venerdì 24 luglio 2020) (Adnkronos) - LECCO - I Vigili del fuoco sono intervenuti, per allagamenti, a Merate e a Oliveto Lario. La situazione, attualmente, risulta gestibile. MONZA - Il Comune di Monza informa che al momento ci sono alcuni sottopassi allagati. Sono già attivi i volontari di Protezione civile, in supporto ai Vigili del fuoco. VARESE – A Varese i Vigili del fuoco hanno già fatto oltre 50 interventi per allagamenti: tre per auto bloccate nei sottopassaggi e numerosi altri per tetti scoperchiati, cantine, strade, taverne e box allagati. Non si registrano, fortunatamente, feriti. Leggi su liberoquotidiano

