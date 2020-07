Maltempo a Milano: il Seveso esonda e la città si allaga (Di venerdì 24 luglio 2020) E’ una estate dolce amara quella che l’Italia sta vivendo. Un po’ di sole, per il momento poca afa e ondate di Maltempo improvvise che provocano anche danni. Oggi è Milano al centro della cronaca dopo l’esondazione del Seveso di questa mattina presto. Una bomba d’acqua, il 24 luglio 2020, ha creato non pochi disagi nel capoluogo lombardo. Diversi allagamenti in alcune zone della città a causa del Seveso che è esondato. Sui social decine di video che mostrano come i tombini della città sembrino, in alcune zone, dei veri e proprio gayser con getti d’acqua altissimi. Vediamo le ultime notizie. Maltempo A Milano: BOMBA D’ACQUA IL 24 LUGLIO 2020 Decine e ... Leggi su ultimenotizieflash

SkyTG24 : Maltempo, bomba d'acqua su #Milano: allagamenti - repubblica : Maltempo, bomba d'acqua su Milano, allagamenti nei quartieri a Nord [aggiornamento delle 07:55] - repubblica : Maltempo, bomba d'acqua su Milano, allagamenti nei quartieri a Nord [aggiornamento delle 07:28] - BiancoRossi1979 : RT @sempreciro: #Maltempo in Lombardia, a Milano esonda il #Seveso: questa è sicuramente colpa degli immigrati che si sono spostati da Pale… - thedoctordonnna : io: che bello questo weekend vedo melissa weekend: monza allagata, esonda il seveso, milano allagata, bergamo alla… -