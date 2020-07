Maltempo a Milano: esonda il fiume Seveso VIDEO (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano: il Maltempo si è abbattuto sulla città, causando diversi disagi. La città di Milano, intorno all’alba, è stata colpita da un potente temporale che ha creato svariati disagi. Molte le strade ed i sottopassi allagati, soprattutto nella zona Nord. Il nubifragio ha portato all’esondazione del fiume Seveso e a problemi di circolazione. In molte … L'articolo Maltempo a Milano: esonda il fiume Seveso VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

SkyTG24 : Maltempo, bomba d'acqua su #Milano: allagamenti - RaiNews : Molte le segnalazioni ai vigili del fuoco e alla protezione civile - ilpost : La pioggia ha fatto esondare il fiume Seveso a Milano - stop_fake_news_ : AGI - Un violento temporale si è abbattuto nelle prime ore del mattino a Milano provocando allagamenti in alcune zo… - jmaniatrash : A Milano esonda il #Seveso. S T R A N O #maltempo -

Il maltempo in Lombardia ha creato diversi disagi. E Milano si è di nuovo allagata come era accaduto lo scorso mese di maggio. Le forti piogge che da venerdì mattina all'alba interessano l’intera area ...Sono numerose le chiamate arrivate ai vigili del fuoco e ai numeri d’emergenza per la nuova bomba d’acqua che questa mattina si è abbattuta in diverse zone del Bresciano. Un violento temporale – con m ...