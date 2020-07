Maltempo – 24 luglio 1930, 90 anni fa il “Ciclone del Montello”: l’evento meteo più violento della storia d’Italia [FOTO] (Di venerdì 24 luglio 2020) Corre oggi il 90° anniversario da una data meteo storica, il 24 luglio 1930, quando un devastante tornado colpi un fazzoletto di territorio italiano, nella provincia settentrionale del Trevigiano, in Veneto, ossia la tristemente diventata famosa, proprio a causa di quell’evento, collina di Montello. Un piccolo rilievo ai piedi delle Prealpi Venete, a Sud e a Ovest del Piave. Quel giorno di 90 anni fa, si ebbe a concretizzare una barica davvero singolare per il periodo pienamente estivo: una profonda saccatura instabile nordatlantica, con asse Mare del Nord-Spagna, affondò veementemente la sua azione in un campo di pressione medio o medio alto presente sull’Europa centro-meridionale. Un tale irruente calo di geo-potenziale in poche ore, e il consistente afflusso di aria ... Leggi su meteoweb.eu

