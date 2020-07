Malena: un’eroina italiana che potrebbe suscitare ricordi e lacrime ai fan di Lollobrigida (Di venerdì 24 luglio 2020) Come “Cinema Paradiso”, il film drammatico di Tornatore sulla seconda guerra mondiale “Malena” è un film “ricordo”. Federico Fellini può non esserci più. Le meravigliose divinità del cinema italiano, Gina Lollobrigida, Sophia Loren e Claudia Cardinale possono essere sfiorite. Ma nella nostalgica immaginazione di Giuseppe Tornatore saranno sempre gli anni ’60, gli anni in cui queste divinità hanno contribuito a lanciare i film italiani nel mondo. Ma Tornatore non è Fellini. Se la sua visione del mondo è molto lontana dal trascendente carnevale umano di Fellini, i suoi film migliori sono allo stesso modo celebrazioni di carne e fantasia infuse con un senso di peccato e redenzione cattolica. Con fondo musicale in una delle partiture più mature di Ennio ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

