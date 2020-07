Malena: Monica Bellucci "fu la prima donna nuda che ho visto", raccontò il protagonista (Di venerdì 24 luglio 2020) Giuseppe Sulfaro, il protagonista di Malena, ha dichiarato durante un'intervista che Monica Bellucci è stata la prima donna nuda che ha visto nella sua vita. Il protagonista di Malena ha dichiarato in un'intervista, rilasciata in lingua inglese per una celebre rivista cinematografica americana, di non aver mai visto, prima di Monica Bellucci, una donna nuda dal vivo; fu il film di Tornatore a cambiare per sempre questo aspetto della sua vita. Sebbene Renato abbia 12 anni nel film, Giuseppe Sulfaro aveva 15 anni quando il film era in produzione; nonostante questo l'attore era veramente nudo nella scena di sesso ... Leggi su movieplayer

papeTole : Ricchi e Poveri - Come Vorrei ('Malena'-Monica Bellucci) - pedrolp44860430 : RT @BruzPeppe: Una piazza stupenda, portata alla ribalta grazie ad una magnifica passeggiata di Monica Bellucci in “ Malena “. - BruzPeppe : Una piazza stupenda, portata alla ribalta grazie ad una magnifica passeggiata di Monica Bellucci in “ Malena “. - CANSURT2 : RT @abbas63094316: Ricchi e Poveri - Come Vorrei ('Malena'-Monica Bellucci) - Metrall47270341 : ?? baby-vintage: Monica Bellucci, “Malèna” , Giuseppe Tornatore, 2000 -

