Ma la persona che parla di «governo del contagio» è la stessa del video «riaprire tutto» in piena pandemia? (Di venerdì 24 luglio 2020) Il leader parla, gli utenti eseguono. E così sui social, in particolare su Twitter, da alcune ore è di tendenza l’hashtag #governodelcontagio, citando per filo e per segno il Vangelo secondo Matteo (Salvini). Il riferimento è, ovviamente, alle accuse mosse dal leghista all’Esecutivo per lo sbarco di alcuni migranti risultati positivi al Coronavirus (la minoranza). Ed ecco che quel mood al grido di governo del contagio riporta alla mente quel video dello stesso ex ministro dell’Interno che, il 27 febbraio, all’inizio dell’epidemia, attaccava lo stesso Esecutivo per le chiusure che, secondo lui, non servivano a nulla. LEGGI ANCHE > Il sindaco di Lampedusa: «Salvini dice che, con la Lega, i porti torneranno chiusi, ma sono stati sempre aperti ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : persona che Il castello di Ugento, un'eccellenza salentina visitabile sia di persona che online Leccenews24 Head Wounds: Sparrow – Oscar Isaac presenta il suo graphic novel

La storia, dalle tinte soprannaturali noir, seguirà Leo Guidry, un personaggio descritto da Legendary come una “persona cattiva e un poliziotto ancora peggiore”, che subisce una “ferita nella sua ...

UBI Banca al fianco della Diocesi di Cuneo con interventi a supporto delle esigenze finanziarie del sistema ecclesiastico

Fra i soggetti maggiormente penalizzati vi sono gli enti ecclesiastici e religiosi, unitamente alle realtà ad essi collegate che, al di là dell’attività istituzionale e pastorale, spesso gestiscono an ...

