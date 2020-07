Lutto nel mondo del cinema, è morto Roberto Draghetti (Di venerdì 24 luglio 2020) Roberto Draghetti è morto all’età di 59 anni. Il doppiatore sarebbe stato colpito da un in infarto. ROMA – Il cinema italiano piange Roberto Draghetti, morto all’età di 59 anni a Roma. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il decesso sarebbe collegato ad un infarto anche se la famiglia ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla scomparsa di uno degli uomini più conosciuti sul grande e piccolo schermo del nostro Paese. Sui social il ricordo non è mancato con molti colleghi che nelle prossime ore andranno a salutare per l’ultima volta il grande attore e doppiatore che in carriera ha interpretato diversi film e cartoni animati. Roberto Draghetti ... Leggi su newsmondo

