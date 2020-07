Luigi Di Maio: "Sulla legge elettorale ho dato la mia parola" (Di venerdì 24 luglio 2020) “Ho dato la mia parola”. Luigi Di Maio ha ancora un peso specifico nel Movimento 5 stelle e, dunque, all’interno del governo. E Sulla legge elettorale non intende fare alcun passo indietro. Per questo nelle scorse ore con i suoi è stato netto: “Sulla legge elettorale l’accordo con il Pd era molto chiaro e noi vogliamo rispettarlo”. Pacta sunt servanda. Il compromesso sul proporzionale, siglato in maggioranza a gennaio, non si tocca. Nonostante la marcia indietro di Italia viva e le perplessità di Leu; “Serve il proporzionale per garantire la rappresentatività - ha continuato il ministro degli Esteri - presi questo accordo con Nicola Zingaretti quando ho ... Leggi su huffingtonpost

matteosalvinimi : La Tunisia è nel caos, l’Egitto non dà risposte sul caso Regeni, l’Italia è assediata dai barconi, la Cina aggredis… - paolo_raff : RT @HuffPostItalia: Luigi Di Maio: 'Sulla legge elettorale ho dato la mia parola' - VgAdele : RT @HuffPostItalia: Luigi Di Maio: 'Sulla legge elettorale ho dato la mia parola' - HuffPostItalia : Luigi Di Maio: 'Sulla legge elettorale ho dato la mia parola' - gabrillasarti2 : Tunisini scarcerati , Luigi Di Maio in Libia , ha spostato gli scafisti a Tunisi ? -

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Maio Luigi Di Maio chiama Giuseppe Conte: capo politico M5s? Se si iscrive... Il Tempo Coronavirus, Speranza firma nuova ordinanza: “quarantena obbligatoria da Romania e Bulgaria”

ROMA – “Ho appena firmato una nuova ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per tutti i Pa ...

Paura Coronavirus. Speranza: “Quarantena per chi arriva da Bulgaria e Romania”

L’aumento, seppure sensibile, dei contagi di coronavirus in Italia preoccupa non poco anche i vertici del Governo. Una situazione su cui gli epidemiologi stanno provando a fare chiarezza, studiandone ...

ROMA – “Ho appena firmato una nuova ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per tutti i Pa ...L’aumento, seppure sensibile, dei contagi di coronavirus in Italia preoccupa non poco anche i vertici del Governo. Una situazione su cui gli epidemiologi stanno provando a fare chiarezza, studiandone ...