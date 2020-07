Ludovica Valli difende la sorella Beatrice dagli haters: "Esseri schifosi" (Di venerdì 24 luglio 2020) Nelle scorse ore, Ludovica Valli ha risposto alle tante domande dei propri followers su Instagram. In particolare, si è dilungata su un quesito che riguarda la sorella Beatrice, attaccata, nei giorni scorsi, sui social, per i chili non ancora smaltiti dopo la terza gravidanza. L'influencer, nelle scorse ore, ha voluto far sentire la propria voce e vicinanza: "Cosa pensi delle critiche fatte a tua sorella Bea per i kg in più dovuti alla gravidanza?". Beatrice Valli replica alle offese sul proprio fisico dopo la terza gravidanza (video) Ludovica Valli difende la sorella Beatrice dagli haters: ... Leggi su blogo

Novella_2000 : Ludovica Valli furiosa dopo le critiche alla sorella Beatrice - zonagriigia : sono al 100% sicuro che chi si indigna per chiara ferragni che sponsorizza i musei vaticani non segue ludovica vall… - Giulia62802908 : RT @FranAltomare: Io non so più se è peggio Ciavy o Valeria. Fossi Ludovica Valli mi esprimerei in potenze di SCHIFO. #TemptationIsland - SebastianoCasc1 : Schifo solo se sei Ludovica Valli o Sara Affi Fella #temptationisland - martinarosso5 : RT @FranAltomare: Io non so più se è peggio Ciavy o Valeria. Fossi Ludovica Valli mi esprimerei in potenze di SCHIFO. #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Ludovica Valli “Esseri schifosi!” Ludovica Valli furiosa dopo le critiche a sua sorella Beatrice Novella 2000 Ludovica Valli difende la sorella Beatrice dagli haters: "Esseri schifosi"

Beatrice Valli attaccata dagli haters su Instagram per i chili in più dovuti alla gravidanza: la sorella Ludovica la difende a spada tratta Nelle scorse ore, Ludovica Valli ha risposto alle tante ...

Ludovica Valli furiosa dopo le critiche alla sorella Beatrice

Non è la prima volta che Ludovica Valli, così come sua sorella Beatrice, si trovano ad essere al centro delle critiche degli haters. La compagna di Marco Fantini dopo aver partorito è stata sommersa d ...

Beatrice Valli attaccata dagli haters su Instagram per i chili in più dovuti alla gravidanza: la sorella Ludovica la difende a spada tratta Nelle scorse ore, Ludovica Valli ha risposto alle tante ...Non è la prima volta che Ludovica Valli, così come sua sorella Beatrice, si trovano ad essere al centro delle critiche degli haters. La compagna di Marco Fantini dopo aver partorito è stata sommersa d ...