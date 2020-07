Ludovica Valli difende la sorella Beatrice dagli haters: "Esseri schifosi" (Di venerdì 24 luglio 2020) Nelle scorse ore, Ludovica Valli ha risposto alle tante domande dei propri followers su Instagram. In particolare, si è dilungata su un quesito che riguarda la sorella Beatrice, attaccata, nei giorni scorsi, sui social, per i chili non ancora smaltiti dopo la terza gravidanza. L'influencer, nelle scorse ore, ha voluto far sentire la propria voce e vicinanza: "Cosa pensi delle critiche fatte a tua sorella Bea per i kg in più dovuti alla gravidanza?". Beatrice Valli replica alle offese sul proprio fisico dopo la terza gravidanza (video) 24 luglio 2020 16:43. Leggi su blogo

MondoTV241 : Ludovica Valli: difende sua sorella Beatrice dalle critiche #beatricevalli #ludovicavalli - yas3567 : RT @carmenmirandaib: Se dici Formentera 3 volte davanti allo specchio appare Ludovica Valli #uominiedonne - gossipblogit : Ludovica Valli difende la sorella Beatrice dagli haters: 'Esseri schifosi' - Novella_2000 : Ludovica Valli furiosa dopo le critiche alla sorella Beatrice -