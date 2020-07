Lucia Azzolina, flop del M5s: avevano dichiarato guerra alla plastica, ma riempiranno le scuole di banchi che di ecologico non hanno nulla (Di venerdì 24 luglio 2020) avevano dichiarato guerra all'ultimo sangue alla plastica e ora si accingono a riempire la scuola di questo materiale introducendo i banchi “dinamici, colorati, con seduta ergonomica” che sostituiranno i cari vecchi banchi immobili, di legno, resistenti, indistruttibili, che non richiedono manutenzione, presenti da sempre da Nord a Sud della penisola. Si tratta di uno sperpero di risorse pubbliche che renderà le aule luoghi ancora più caotici, dato che le postazioni saranno mobili e con le rotelle i ragazzi potranno spostarsi da una parte all'altra del locale. Il ministro Azzolina non ha considerato inoltre che questi attrezzi richiedono una manutenzione, quindi ulteriori costi, dato che le rotelle possono rompersi o essere ... Leggi su liberoquotidiano

