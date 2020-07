L’omertà di Piacenza per i carabinieri ras della droga (che in manette piangevano) (Di venerdì 24 luglio 2020) Repubblica mette bene in evidenza l’omertà di Piacenza a proposito dei quattro carabinieri arrestati e accusati di taglieggiare gli spacciatori ed essersi messo a capo del traffico di stupefacenti. La regola del 10 per cento era uno degli articoli della legge personale che l’appuntato Giuseppe Montella e il suo gruppo di militari della Levante avevano imposto a Piacenza. Una città che si sentiva immune e che oggi, invece, si sveglia smarrita, spaventata: non parlano i preti — «che ho da dire io su una storia così grande?» — non parlano gli intellettuali — «grazie, ma su quella storiaccia di carabinieri no» -, negano i baristi — «il carabiniere dell’indagine? Mai visto», giurano al Grida ... Leggi su ilnapolista

