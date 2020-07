Lockdown, peggio del previsto: l’Italia ha perso mezzo milione di posti di lavoro (Di venerdì 24 luglio 2020) Durante i tre mesi di Lockdown l’Italia ha perso 500 mila posti di lavoro. Ed è aumentato anche il numero degli inattivi che non solo non hanno un lavoro ma neppure lo cercano. Ora che l’emergenza sanitaria – nonostante le oscillazioni degli ultimi giorni – inizia a destare un po’ meno preoccupazione, è l’emergenza economica … L'articolo Lockdown, peggio del previsto: l’Italia ha perso mezzo milione di posti di lavoro proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown peggio Coronavirus, l'Italia in tre mesi ha perso 500mila posti di lavoro: perché è persino peggio del previsto Today.it La classifica delle ultime 5? Milan e Roma volano, Juve da zona salvezza

Con il primo match point fallito alla Dacia Arena, la Juve prosegue nel suo periodo tutt’altro che positivo in questo finale di stagione. A testimoniarlo sono i numeri: nelle ultime 5 partite i bianco ...

Spal, sette punti in 16 gare Una favolaccia senza fine

Coraggio, povero e bistrattato tifoso spallino. Soffrire è nel tuo dna, e forse quei quattro anni consecutivi di insolita ‘guduria’ assoluta in qualche modo andavano pagati. Ma il conto è ben caro, oh ...

