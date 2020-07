Lo schianto poi il silenzio. Terribile incidente mortale sull’arteria italiana (Di venerdì 24 luglio 2020) Siamo sullA4, qui è avvenuto un bruttissimo incidente tra Tir. Il traffico in tilt: un morto e tre feriti. Sono almeno due gli incidenti, a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro, che hanno nel pomeriggio hanno interessato la A4 nel tratto compreso tra San Donà di Piave e San Stino in direzione di Trieste. Al km 443 due Tir sono rimasti coinvolti in un violento tamponamento: morto un autista. Un paio di chilometri più avanti un furgone con 5 persone a bordo si è conficcato sotto a un autoarticolato che lo precedeva: tre i feriti, tra cui un bambino di 9 anni e due adulti. E’ particolarmente complessa la rimozione dei due mezzi pesanti. Alle 17.45 ci sono ancora 5 km di coda all’uscita obbligatoria istituita da Autovie a San Donà di Piave. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da San Donà con i ... Leggi su caffeinamagazine

