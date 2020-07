“Lo faccio per lei…”. Sirius rompe il silenzio su Gemma Galgani: la rivelazione lascia tutti senza parole (Di venerdì 24 luglio 2020) Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Dopo la fine della stagione di Uomini e Donne i due sono andati avanti contro il parere di tutti ma a un certo punto si sono perse le loro tracce. Dalle pagine del magazine di Uomini e Donne il corteggiatore rompe il silenzio. Nicola Vivarelli, in questi giorni, si sta godendo un periodo di relax senza trascurare la dama torinese. “Sto trascorrendo un’estate serena a casa. D’altronde ho la fortuna di vivere in un bel posto di mare, la Versilia. Capita che venga contattato sui social o fermato quando esco, a tutti cerco di rispondere in maniera spontanea ma, a parte questo, resto fuori dalle tentazioni, evitando di frequentare locali notturni salvo un invito che ho ricevuto una sera in una discoteca”, ha detto ... Leggi su caffeinamagazine

fanpage : “Noi non li facciamo uscire dall’aula se questi vogliono tenere sotto ricatto gli italiani fino al 31 ottobre. Non… - adelphiedizioni : «Voi sezionate l’animale e io lo studio vivo; voi ne fate un oggetto che ispira orrore e pietà, mentre io lo faccio… - SabrinaSalerno : Faccio il tifo per il mio storico amico Alessandro Giglio perché riesca ad acquisire lo storico brand americano bro… - Linwithgod_ : RT @POESHOLLAND: come dimenticare questo momento è un ricordo molto acceso e visto che lo stiamo riportando lo faccio anche io perché è giu… - cazzonesobro : RT @cazzonesobro: Ogni volta che mi faccio lo shampoo e mi devo pettinare i capelli è una lotta mi guardo allo specchio e impreco contro me… -

Ultime Notizie dalla rete : “Lo faccio Regionali Liguria, Ferruccio Sansa: «Grillo è con me. Di Maio? Forse se l’è presa perché lo definivo gregario» Corriere della Sera