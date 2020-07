Lo credono morto e gli fanno il funerale: dopo 4 mesi trovato vivo mentre vaga per il cimitero (Di venerdì 24 luglio 2020) Una hit dell'estate dello scorso anno, fatto da una nota agenzia funebre , dice 'dai goditi la vita, che poi magari muori'. Bene, in questo caso la vita andrebbe goduta perché può capitare che ti ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : credono morto Lo credono morto e gli fanno il funerale: dopo 4 mesi trovato vivo mentre vaga per il cimitero Il Messaggero Morte Mario Paciolla, oggi il rientro della salma in Italia

È atteso per la giornata odierna, venerdì 24 luglio, il rientro in Italia della salma di Mario Paciolla, il cooperante napoletano dell'Onu morto in circostanze misteriose, in Colombia, lo scorso 15 lu ...

Lo credono morto e gli fanno il funerale: dopo 4 mesi trovato vivo mentre vaga per il cimitero

Una hit dell’estate dello scorso anno, fatto da una nota agenzia funebre, dice «dai goditi la vita, che poi magari muori». Bene, in questo caso la vita andrebbe goduta perché può capitare che ti facci ...

