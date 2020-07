Lo ammette anche “Repubblica”: l’udienza che condannò Berlusconi fu irregolare (Di venerdì 24 luglio 2020) La sorprese, come gli esami di Eduardo De Filippo, «non finiscono mai». Soprattutto se di mezzo c’è Berlusconi. Già, nessuno avrebbe mai immaginato che il relatore della sentenza che lo aveva definitivamente condannato a quattro anni, l’avrebbe poi disconosciuta davanti al Cavaliere in un colloquio registrato da uno dei presenti. Men che meno che quello stesso giudice, Franco, aveva a sua volta tentato di registrare la seduta della Camera di consiglio che di lì a poco avrebbe emesse il verdetto. E che una volta scoperto, a nessuno dei colleghi del collegio giudicante presieduto da Esposito sia venuto in mente di denunciare l’accaduto. A rivelarlo, uno scoop di Repubblica. Il contenuto di quell’articolo è ora sul tavolo del procuratore capitolino Michele Prestipino che verosimilmente avvierà degli ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Lo ammette anche “Repubblica”: l’udienza che condannò Berlusconi fu irregolare - mattiadichiara : @FootballAndDre1 Ma molti se ne possono leggere, anche ad esempio la sue dichiarazioni nel quale ammette proprio questo ‘difetto’ - Skyblue1926 : RT @gsturloni: Sorpresa: anche il club degli ottimisti ammette che il #coronavirus non si è affatto indebolito. E la guerra dei #virologi f… - gsturloni : Sorpresa: anche il club degli ottimisti ammette che il #coronavirus non si è affatto indebolito. E la guerra dei… - settembre0909 : @LaVeritaWeb Se lo dice lei che non ne ha azzeccata una! Neanche davanti all'evidenza ammette che oltre gli aperiti… -

Ultime Notizie dalla rete : ammette anche Lo ammette anche "Repubblica": l'udienza che condannò Berlusconi fu... Secolo d'Italia Calendario F1: Imola terza gara italiana il 1 novembre

Nel primo pomeriggio saranno ufficializzati altri tre GP nel calendario di F1: Nurburgring (GP dell'Eifel), Portimao (GP del Portogallo) e Imola (GP dell'Emilia Romagna) che prendono il posto degli ap ...

David di Donatello 66: Spostata la data per poter partecipare ai premi

A causa della situazione pandemica l’organizzazione del David di Donatello 66 ha deciso di spostare la data per concorrere al 28 febbraio 2021 e quindi non al 31 dicembre 2020. Questo per consentire a ...

Nel primo pomeriggio saranno ufficializzati altri tre GP nel calendario di F1: Nurburgring (GP dell'Eifel), Portimao (GP del Portogallo) e Imola (GP dell'Emilia Romagna) che prendono il posto degli ap ...A causa della situazione pandemica l’organizzazione del David di Donatello 66 ha deciso di spostare la data per concorrere al 28 febbraio 2021 e quindi non al 31 dicembre 2020. Questo per consentire a ...