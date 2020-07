Livorno, smascherata la banda dei matrimoni fasulli: 5 arresti (Di venerdì 24 luglio 2020) Livorno, cinque misure cautelari e 56 indagati per la cosiddetta banda dei matrimoni fasulli: venivano chiesti 8 mila euro per sposare un italiano e ottenere il permesso di soggiorno. La Guardia di Finanza di Livorno ha smascherato un gruppo di malfattori che organizzava matrimoni fasulli per far ottenere il permesso di soggiorno al coniuge. Come … L'articolo Livorno, smascherata la banda dei matrimoni fasulli: 5 arresti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Livorno smascherata Livorno, smascherata la banda dei matrimoni fasulli: 5 arresti Inews24 "La Rari resti chiusa Esposto in Procura"

Al fianco del Comitato Livorno Nord... Presidio ... nel dicembre 2017 perché coinvolto con la ditta Lonzi Metalli in un traffico illecito di rifiuti smascherato dalla Procura Distrettuale Antimafia di ...

Al fianco del Comitato Livorno Nord... Presidio ... nel dicembre 2017 perché coinvolto con la ditta Lonzi Metalli in un traffico illecito di rifiuti smascherato dalla Procura Distrettuale Antimafia di ...