Livorno, matrimoni combinati tra italiani ed extracomunitari per il permesso di soggiorno: 56 indagati. “6-8mila euro a cerimonia” (Di venerdì 24 luglio 2020) Sono 56 le persone indagate per un maxi giro di matrimoni combinati al fine di ottenere permessi di soggiorno per cittadini exracomunitari. A scoprire il business sono state la Guardia di Finanza e la Procura locale secondo cui sono 24 le nozze celebrate in cambio di denaro, con i costi che oscillavano tra i 6mila e gli 8mila euro a cerimonia, con cittadini italiani consenzienti, tutte avvenute a Livorno, tranne una a Rosignano Marittimo, e celebrate da pubblici ufficiali del Comune estranei ai fatti. Tra le persone finite nel registro degli indagati c’è anche un dominicano 56enne, che è stato arrestato, mentre per altre quattro persone è stato disposto l’obbligo di dimora e di firma. L’operazione ha impegnato 100 ... Leggi su ilfattoquotidiano

