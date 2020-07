Livorno, matrimoni combinati per avere permessi di soggiorno: 56 indagati (Di venerdì 24 luglio 2020) commenta La Procura di Livorno ha aperto un'inchiesta su una serie di matrimoni combinati con italiani per consentire a cittadini extracomunitari, sudamericani e nordafricani, di ottenere il permesso ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Livorno, matrimoni combinati per ottenere permessi di soggiorno: 56 indagati #Livorno - iltirreno : Fiori d'arancio dal sapore amaro per circa una sessantina di persone - Alessan23932244 : RT @Corriere: «8.000 euro per sposare un italiano». A Livorno bloccata la banda dei matrimoni fasulli - AnnaMaritati : RT @ilmessaggeroit: Matrimoni combinati per i permessi di soggiorno a Livorno, le finte nozze a 8.000 euro. Un arresto e 56 indagati https… - bianca_caimi : RT @MediasetTgcom24: Livorno, matrimoni combinati per ottenere permessi di soggiorno: 56 indagati #Livorno -