Livorno-Crotone, le formazioni ufficiali (Di venerdì 24 luglio 2020) Per il Crotone potrebbe essere la notte del grande ritorno in Serie A. I pitagorici potrebbero festeggiare già questa sera l’aritmetica promozione in Serie A. I calabresi dovranno imporsi sul campo del già retrocesso Livorno e attendere notizie dallo Spezia, impegnato sul campo della Cremonese. Ecco le formazioni ufficiali della gara dell’Armando Picchi: Livorno (3-4-3): Ricci; Boben, Bogdan, Marie Sainte; Morelli, Bellandi, Awua, Fremura; Pallecchi, Murilo, Trovato. Allenatore Filippini Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Cuomo; Gerbo, Messias, Barberis, Zanellato, Molina; Jankovic, Simy. Allenatore Stroppa Sito: Fc Crotone L'articolo Livorno-Crotone, le formazioni ... Leggi su alfredopedulla

