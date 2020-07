Liverpool campione, Evra ironizza: “L’ultima volta che avete vinto avevo nove anni…” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Liverpool ha vinto ormai da settimane la Premier League a distanza di trent’anni dall’ultima volta e un rivale storico come Patrice Evra, dalla lunga militanza con la maglia degli acerrimi nemici del Manchester United, ha deciso di ironizzare a modo suo sulla vittoria dei Reds del titolo: “Voglio farvi i complimenti per il titolo. Davvero meritato. Ma ragazzi, l’ultima volta che avete vinto io avevo 9 anni…“. Leggi su sportface

