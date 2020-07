LIVE – Salernitana-Empoli 1-1, Serie B 2019/2020 (DIRETTA) (Di venerdì 24 luglio 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Salernitana-Empoli, match della trentaseiesima giornata di Serie B 2019/2020. Le due squadre si sfideranno alle 21:00 di venerdì 24 luglio nella cornice dello Stadio Arechi. Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale a partire dal primo minuto di gioco. AGGIORNA LA DIRETTA Salernitana-Empoli 1-1 (24′ Gondo, 28′ Bajrami) 30′ Pinna è il primo ammonito del match. 28′ Splendida conclusione dal limite di Bajrami, che lascia partire un destro imparabile per Micai e trova la rete del pareggio. 28′ GOL! PAREGGIO DELL’Empoli GRAZIE A BAJRAMI 24′ Akpa Akpro serve il 23enne con una bella verticalizzazione che mette fuori ... Leggi su sportface

