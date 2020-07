L’Inter lancia un nuovo bond da 75 milioni (Di venerdì 24 luglio 2020) nuovo bond da 75 milioni di euro per il bond dell’Inter da 300 milioni, lanciato nel dicembre 2017. Lo ha annunciato il club nerazzurro, con un comunicato apparso sul sito della società. “Inter Media and Communication SpA (l'”Emittente”), amministratore unico e gestore del business relativo a media, diritti tv e sponsorizzazione di FC Internazionale Milano … L'articolo L’Inter lancia un nuovo bond da 75 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Finanza #Notizie L’Inter lancia un nuovo bond da 75 milioni: Nuovo bond da 75 milioni di euro per il bond dell’Int… - 92Interista : RT @CalcioFinanza: L'Inter lancia un nuovo bond da 75 milioni - CalcioFinanza : L'Inter lancia un nuovo bond da 75 milioni - sportli26181512 : #Marketing #Notizie L’Inter lancia il podcast ufficiale nerazzurro: L’Inter fa il proprio ingresso nel mercato del… - CalcioFinanza : L’Inter lancia il podcast ufficiale nerazzurro -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter lancia L’Inter raddoppia. Kumbulla è solo l’inizio: “Non è fatto escluso che arrivi…” fcinter1908