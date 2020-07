L’iniziativa di Ugl per i giovani: #ilmiofuturoacaserta (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – #ilmiofuturoacaserta è il titolo dell’iniziativa che Sabato 25 Luglio sarà portata in piazza dalla Ugl giovani della provincia di Caserta. L’appuntamento è fissato alle ore 09.00 in Largo San Sebastiano, dove, sfidando il caldo ed una città svuotata dalle dinamiche vacanziere del periodo estivo, gli under 35 del sindacato di Via Vivaldi allestiranno un gazebo informativo allo scopo di mobilitare la cittadinanza sui temi di scottante attualità che attanagliano Terra di Lavoro. Gli sbocchi occupazionali, le problematiche del nuovo anno scolastico alla luce dell’emergenza Covid, l’emigrazione lavorativa verso le regioni del nord e la bonifica dei territori inquinati sono le priorità di una organizzazione che ambisce a grandi ... Leggi su anteprima24

