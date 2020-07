Libero: Mancini furioso per l’incontro tra Lippi e Gravina. Medita di lasciare la Nazionale (Di venerdì 24 luglio 2020) Libero scrive di Mancini furioso per l’incontro – rivelato dal Corriere dello sport – tra il numero uno della Figc Gabriele Gravina e Marcello Lippi. Incontro che ha come obiettivo affidare a Lippi il ruolo di direttore tecnico delle nazionali. Scrive Libero: I diretti interessati si sarebbero “dimenticati” di avvisare per tempo l’attuale commissario tecnico in carica, Roberto Mancini, e lo avrebbero messo al corrente dell’incontro solo a conto pagato. La succulenta indiscrezione arriva dalle colonne del Corriere dello Sport e, a quanto pare, l’ex allenatore di Lazio, Inter e Manchester City (tra le altre) non l’avrebbe presa troppo bene, anzi. Al momento non risultano dichiarazioni ufficiali dei ... Leggi su ilnapolista

