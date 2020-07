L’ex membro dello staff comunicazione del M5S e i carabinieri di Piacenza predisposti a delinquere perché nati al Sud (Di venerdì 24 luglio 2020) Mentre l’Italia intera – o una parte di essa – si indigna per quanto scoperchiato dall’inchiesta sulla caserma di Piacenza, sui social vengono messe in mostra le più disparate teorie sul perché tutto ciò sia accaduto. Quella che sta provocando maggiori reazioni è offerta da Daniele Martinelli che, come si evince nel suo curriculum, ha fatto parte dello staff della comunicazione del Movimento 5 Stelle fino al 2013. Secondo lui – con un gioco di equilibri in cui prima dice di non voler far riferimento ai meridionali, ma poi lancia l’affondo contro il Sud – i carabinieri delinquono anche perché provengono da alcune zone d’Italia. LEGGI ANCHE > La storia dello stemma di CasaPound in un commissariato ... Leggi su giornalettismo

