L’ex grillino Gianluigi Paragone presenta il suo partito No Europa per l’Italia, poi l’intervento a In Onda: “Euro è marco svalutato” (Di venerdì 24 luglio 2020) Paragone presenta il suo nuovo partito ‘No Europa per l’italia Ieri alla Camera Gianluigi Paragone ha presentato il suo nuovo partito, svelandone nome e logo. Il nome è ‘No Europa per l’Italia – Italexit con Paragone’ e si pone come obiettivo, senza mezzi termini, l’uscita dell’Italia dall’Unione europea: “Questo è un tema di cui … L'articolo L’ex grillino Gianluigi Paragone presenta il suo partito No Europa per l’Italia, poi l’intervento a In Onda: “Euro è marco ... Leggi su newnotizie

GeMa7799 : Zingaretti, annuncia la fine del commissariamento per la Sanità del Lazio. Ma l'ex grillino Barillari lo attacca: '… - PAOLAGOSTINI : RT @GiancarloDeRisi: Gianluigi Paragone, senatore ex grillino, fonda un nuovo partito: #Italexit: “Secondo Piepoli è al 5%, e per essere un… - generacomplotti : RT @infoitinterno: Zinga annuncia la fine del commissariamento, ma l'ex grillino lo smaschera: 'È una fake news' - infoitinterno : Zinga annuncia la fine del commissariamento, ma l'ex grillino lo smaschera: 'È una fake news' - Gianni_Nocera : @p_fpz @fattoquotidiano Perché l'esule grillino è entrato per dare contro al PD non per le proposte politiche. In… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex grillino Cancelleri (M5S): «La Consulta ci dà ragione. Ora revoca della concessione e Benetton fuori da Aspi» Corriere della Sera