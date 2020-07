L’Europa dà, l’Europa toglie. Ecco il piano del Governo contro il salasso delle multe Ue che vale 80 milioni l’anno (Di venerdì 24 luglio 2020) Oltre 80 milioni l’anno, un vero e proprio salasso per le tasche degli italiani. Tanto versa, infatti, il nostro Paese nelle casse di Bruxelles a causa delle procedure di infrazione. E ci è andata pure bene. Perché dei 92 dossier pendenti a carico dell’Italia, soltanto sei sono effettivamente andati a sanzione per mancato recepimento delle direttive Ue. Come anticipato ieri proprio da La Notizia, a gravare come un vero e proprio macigno è la questione ambientale, la più onerosa per le nostre casse: 224 milioni di euro di multa comminata nel 2014. Colpa soprattutto delle discariche abusive. Ma cosa sta facendo il Governo di fronte all’aumento di nuove procedure a carico dell’Italia registrato negli ultimi due anni? A ... Leggi su lanotiziagiornale

