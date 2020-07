L’euforia da Recovery è già finita, il governo è (ancora) lacerato (Di venerdì 24 luglio 2020) L’effetto Recovery Fund nel governo è già finito: nella maggioranza riaffiorano le divisioni È durato poco il cosiddetto “effetto Recovery Fund” nel governo: nella maggioranza, infatti, sono riaffiorate le divisioni sui temi più disparati, da come gestire i soldi che arriveranno dall’Europa all’attivazione del Mes sino alla legge elettorale. Sono passati solamente pochi giorni da quando il Consiglio Ue ha annunciato l’accordo sul Recovery Fund, il pacchetto di aiuti da destinare ai Paesi maggiormente colpiti dall’epidemia di Coronavirus. All’Italia è destinata la parte più cospicua del pacchetto, 209 miliardi, di cui 127 in prestiti e 81,4 a fondo perduto. Un “risultato storico” così come ... Leggi su tpi

