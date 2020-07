L’esondazione del Seveso a Milano (Di venerdì 24 luglio 2020) A causa del violento nubifragio che si sta abbattendo su Milano dall’alba, è esondato il fiume Seveso. Questo ha creato problemi di circolazione nella zona Nord Est, nella zona di viale Zara, Niguarda e viale Sarca. Diversi gli allagamenti registrati, anche in altre parti della città. #maltempo, a #Milano molte le strade e i sottopassi allagati. Però almeno oggi c’è fresco #Lambro #Seveso pic.twitter.com/o6DLKXyrTW — nando mele (@mele nando) July 24, 2020 Da stamattina una forte bomba d’acqua si sta abbattendo sulla città. Molte le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi allagati e altri allagamenti, in particolare nella zona Nord, a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. A #Milano è esondato nuovamente il ... Leggi su nextquotidiano

