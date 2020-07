Leo Messi all'Inter? Il padre prende casa a Milano, la mossa che fa impazzire i tifosi nerazzurri (Di venerdì 24 luglio 2020) L'Inter continua a sognare... Leo Messi. Già, ora ci si mette anche il padre, Jorge Messi, che ha preso casa a Milano a Porta Nuova, a due passi dalla sede dei nerazzurri. Indiscrezione rilanciata da Filippo Grassia a Radio Rai e ripresa da tutti i media italiani. Certo, la mossa potrebbe essere dovuta alle agevolazioni offerte dal fisco italiano, Inter e Barcellona smentiscono ogni tipo di trattativa, ma complici i problemi relativi al rinnovo contrattuale della Pulce coi blaugrana si capisce perché il gossip di calciomercato impazzi. Il sogno è riproporre la sfida Leo Messi-Cristiano Ronaldo in Italia. La Pulce, da par suo, ha rotto col presidente Bartomeu e il Barcellona ha appena gettato al ... Leggi su liberoquotidiano

