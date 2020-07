Lenovo Legion Phone Duel, ufficiale il nuovo smartphone da gaming: design e potenza (Di venerdì 24 luglio 2020) Lenovo ha appena presentato ufficialmente il suo smartPhone da gaming Legion Phone Duel che, grazie alle sue specifiche tecniche straordinarie, andrà a scontrarsi direttamente con l’ASUS ROG Phone 3, presentato ieri. La quantità di videogiochi di alta qualità disponibili per i dispositivi mobile continua ad aumentare e i produttori stanno cavalcando l’onda proponendo alcuni device dotati di ottime specifiche tecniche. Particolarmente interessante è il design aggressivo, tipico dei dispositivi pensati per i videogiocatori, e caratterizzato da alcune soluzioni inusuali, come ad esempio la fotocamera frontale, di tipo pop up, che però è sistemata al centro del lato più lungo, una scelta che ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Lenovo Legion Phone Duel, ufficiale il nuovo smartphone da gaming: design e potenza - Noovyis : (Lenovo Legion Phone Duel, ufficiale il nuovo smartphone da gaming: design e potenza) Playhitmusic -… - BerryHawkins5 : @playboicartiar @UniverseIce Lenovo legion got Crappy software/ UI - TechAvishek : @Lenovo_in need Lenovo Legion Pro in india - lenovoitalia : RT @bitcityit: Lenovo: lineup 2020 all'insegna del gaming @lenovoitalia @LenovoLegion: Lenovo ufficializza le novità - alcune già note - de… -