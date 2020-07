L’ennesimo sfondone della Fedeli: “Studenti sulla spiaggia afghana”. Ma lì non c’è il mare… (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma, 24 lug – Per cosa passerà alla storia l’ex ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli? Non certo per il suo opaco soggiorno al Miur, semmai, principalmente, per i titoli di studio non conseguiti e i vari scivoloni mediatici. Da quelli grammaticali («C’è un percorso di rafforzamento che svolgono le funzioni di tutor dedicate all’alternanza, che offrono percorsi di assistenza sempre più migliori a studenti e studentesse»), all’appello rivolto al calciatore Donnarumma di prendersi il diploma di maturità, quando lei stessa è la prima a non averlo conseguito (avendo la Fedeli ottenuto solo il diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne, titolo di studio magistrale riconosciuto in Italia come di istruzione secondaria superiore, ma che non ... Leggi su ilprimatonazionale

